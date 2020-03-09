"رويترز": إصابة عسكري أميركي بفيروس "كورونا" بعد عودته من اثيوبيا

أكدت وكالة "​رويترز​"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، "إصابة عسكري أميركي يعمل قرب ​البنتاغون​، بفيروس "كورونا" المستجد".

وأشار المسؤولون لـ "رويترز"، إلى أن "العسكري ينتمي إلى قوات المشاة البحرية، وعمل في وكالة التعاون للأمن والدفاع، ومقرها في منطقة كريستال سيتي بولاية فيرجينيا على بعد عدة أحياء من البنتاغون".

كما لفتوا إلى أن العسكري عاد الشهر الماضي إلى العاصمة ​واشنطن​ قادما من ​إثيوبيا​.

من جهتها، شددت "رويترز" على أن "وكالة التعاون للأمن والدفاع، لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات".