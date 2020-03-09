الصحة الصينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج هوبي

أعلن المسؤول ب​لجنة الصحة​ الوطنية ​الصين​ية مي فنغ، ان "البر الرئيسي الصيني باستثناء مقاطعة هوبي، لم يسجل أي ​حالات​ إصابة محلية بالمرض الناتج عن ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى ان "وضع ​الوقاية​ من المرض والسيطرة عليه في الصين يواصل التحسن"، موضحاً ان "عدد حالات الإصابة ​الجديدة​ المؤكدة في ​ووهان​ انخفض إلى أقل من 50 ليومين متتاليين، وسيتم التركيز في المرحلة القادمة على أعمال والقاية والسيطرة والعلاج الطبي بشكل صارم، حتى لا ينتعش تفشي المرض مرة أخرى".

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