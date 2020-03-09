السلطات الفلسطينية تغلق معبر "الكرامة" الحدودي مع الأردن أمام المغادرين

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، "إغلاق معبر "الكرامة" الواصل بين الضفة الغربية والأردن، أمام المغادرين فقط، حتى إشعار آخر".
وشددت إدارة المعابر، في بيان، على أن "حركة القادمين إلى الضفة الغربية عبر معبر "الكرامة"، ستبقى كما هي عليه".
وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات الفلسطينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
من الجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية كانت أعلنت في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 25 حالة.
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