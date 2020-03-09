وزير خارجية بريطانيا: نريد نهاية لمصدر الازمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد

أشار وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إلى أنه "بحثنا مع القيادة السعودية رؤية 2030، والفرص التجارية بيننا"، لافتاً إلى تشاورهما "بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة".
وشدد راب، في حيث تلفزيوني، على أن "النظام في دمشق هو سبب التصعيد في سوريا"، لافتاً إلى أن بلاده تريد "نهاية لمصدر الأزمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد".
كما أكد أن "بلاده لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي"، موضحاً أنه "سيتم محاسبة إيران على تصرفاتها وخرقها للقوانين الدولية". واعتبر أن "إيران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق ومضيق هرمز".
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