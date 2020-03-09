وزير خارجية بريطانيا: نريد نهاية لمصدر الازمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد

أشار وزير خارجية ​بريطانيا​ دومينيك راب، إلى أنه "بحثنا مع القيادة ​السعودية​ رؤية 2030، والفرص التجارية بيننا"، لافتاً إلى تشاورهما "بشأن التهديدات ال​إيران​ية في المنطقة".

وشدد راب، في حيث تلفزيوني، على أن "النظام في دمشق هو سبب التصعيد في ​سوريا​"، لافتاً إلى أن بلاده تريد "نهاية لمصدر الأزمة في سوريا المتمثل بنظام الأسد".

كما أكد أن "بلاده لن تسمح لإيران بحيازة ​سلاح نووي​"، موضحاً أنه "سيتم محاسبة إيران على تصرفاتها وخرقها للقوانين الدولية". واعتبر أن "إيران تزعزع المنطقة لأفعالها في سوريا والعراق و​مضيق هرمز​".