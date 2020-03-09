الصحة الفرنسية: 4 وفيات جديدة بكورونا في فرنسا والحصيلة ترتفع إلى 25

اعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون ان فيروس كورونا المستجد تسبب باربع وفيات جديدة في فرنسا الاثنين، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 25 وفاة و1412 اصابة مؤكدة.
واوضح سالومون ان 15 من المتوفين رجال وعشرة نساء، لافتا الى تسجيل 38 اصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.
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