الصحة الفرنسية: 4 وفيات جديدة بكورونا في فرنسا والحصيلة ترتفع إلى 25

اعلن المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سالومون ان ​فيروس كورونا​ المستجد تسبب باربع ​وفيات​ جديدة في ​فرنسا​ الاثنين، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 25 وفاة و1412 اصابة مؤكدة.

واوضح سالومون ان 15 من المتوفين رجال وعشرة نساء، لافتا الى تسجيل 38 اصابة جديدة في جزيرة كورسيكا.