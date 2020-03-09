كوبيتش: النظام الاقتصادي في لبنان حر ويضمن المبادرة الفردية وحق الملكية الخاصة

اشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه من المفيد أن نتذكر أنه وفقًا للدستور، فإن النظام الاقتصادي في لبنان حر ويضمن المبادرة الفردية وحق الملكية الخاصة، وهذا الموضوع ينص عليه القانون.

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