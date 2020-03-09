علي المقداد: حبذا لو كل وسيلة اعلامية تبرعت بنشر التوعية من الكورونا

أوضح ​عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"​ النائب ​علي المقداد​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، انه "حبذا لو كل وسيلة اعلامية مرئية تبرعت وشاركت ولو بدقيتين مجانيتن وخصوصا قبل نشرات ​الاخبار​ للتوعية والارشادات للوقاية من مرض ​الكورونا​".

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