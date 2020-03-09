اشار رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري الى انه داخل كازينو لبنان لا يوجد اي مرابي، واي مرابي خارج الكازينو هو مسؤولية مخابرات الجيش والقوى الامنية، ومن بعد وصولي الى الكازينو لم يعد هناك اي مرابي.
واكد خوري في حديث تلفزيوني، ان الدولة اللبنانية هي الوحيدة التي تستفيد من اموال الكازينو، ولا يوجد اي سياسي يستفيد من الاموال، وحساباتنا مكشوفة ولا يوجد اي ملاحظة على الموضوع.
وشدد على ان الكازينو اخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنعه من دخول الكازينو، وحين تاخذ الحكومة قرار اقفال الكازينو نحن سنلتزم به، وهناك تنظيف متواصل لكل المكنات، ونحن ناخذ احتياطات بشكل شامل في هذا الاطار.
كانت هذه تفاصيل خبر رولان خوري: لا يوجد اي مرابي بالكازينو ونحن اخذنا الاجراءات اللازمة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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