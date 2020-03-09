رولان خوري: لا يوجد اي مرابي بالكازينو ونحن اخذنا الاجراءات اللازمة لمواجهة كورونا

اشار رئيس مجلس ادارة ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ الى انه داخل كازينو لبنان لا يوجد اي مرابي، واي مرابي خارج الكازينو هو مسؤولية ​مخابرات الجيش​ و​القوى الامنية​، ومن بعد وصولي الى الكازينو لم يعد هناك اي مرابي.

واكد خوري في حديث تلفزيوني، ان ​الدولة اللبنانية​ هي الوحيدة التي تستفيد من اموال الكازينو، ولا يوجد اي سياسي يستفيد من الاموال، وحساباتنا مكشوفة ولا يوجد اي ملاحظة على الموضوع.

وشدد على ان الكازينو اخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة ​فيروس كورونا​ ومنعه من دخول الكازينو، وحين تاخذ ​الحكومة​ قرار اقفال الكازينو نحن سنلتزم به، وهناك تنظيف متواصل لكل المكنات، ونحن ناخذ احتياطات بشكل شامل في هذا الاطار.