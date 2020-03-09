كرياكوس ترأس صلاة النوم الكبرى: نصلي ليعطينا الرب القوة والفرح بزمن الصوم

أكد راعي ​ابرشية طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس خلال ترأسه، صلاة ​النوم​ الكبرى، في ​كنيسة​ القديس جاورجيوس بصرما - الكورة، انه "نقيم ​الصلاة​ في أيام ​الصوم​ غي شكل خاص، وهذه الصلاة ترفعنا عن هذه الارض لنتصل بالرب ونطلب معونته من خلال المزامير والتراتيل، والصلاة بنوعين شخصية وجماعية، والكنيسة تعلمنا ان من يصلي شخصياً مع عائلته يصلي في الكنيسة مع الجماعة، والاثنان يكملان بعضهما".

ولفت كرياكوس، الى ان "الصلاة الشخصية تكون في شكل خاص بين ​الإنسان​ وربه، وأما الصلاة الجماعية فنتعاون مع بعضنا البعض في القراءة والتراتيل ونرتفع نحو الرب ونلتجئ إليه، ليخفف عنا اتعابنا، فالإنسان يأخذ رجاء وقوة من الرب، ويفكر بالآخرين والمحتاجين والفقراء، وليس فقط بنفسه، لان الإيمان والصلاة والصوم ترتبط باعمال الرحمة، ونصلي من أجل أن يعطينا الرب القوة والفرح بزمن الصوم".