سليمان هارون: الادوية الموجودة للتعقيم في المستشفيات كافية

اشار نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​ الى ان الادوية الموجودة للتعقيم في المستشفيات كافية، والاستراتيجية التي اتبعناها في المستشفيات الخاصة بالتنسيق مع ​وزارة الصحة​، وحين تاتي حالة الى احدى المستشفيات سيتم تحويله الى طوارئ المستشفى، وبعد فحصه وارسال العينة الى المستشفيات الجامعية الـ4 في ​بيروت​ بالاضافة الى ​مستشفى بيروت الحكومي​، ويتم التعاطي معه حسب اصابته.

ولفت هارون في حديث تلفزيوني، الى انه بحال انتشر الفيروس اكثر، نحن بحاجة الى مستشفيات اكثر في المناطق، وان لا يتم الاعتماد على مستشفى بيروت الحكومي فقط. ولفت الى ان التدابير الوقائية لمواجهة كورونا سهلة جدا، واذا لم نتبع هذه التدابير ستزداد الحالات، ونحن نتوقع ارتفاع بحالات كورونا بسبب عدم الانضباط عند الشعب اللبناني، وهذا الموضوع سيؤدي الى نتائج وخيمة، والمطلوب من اللبناني الالتزام بالوقاية.