الشيخ عبد الفتاح: كل شخص يشتبه انه لديه كورونا حرام شرعاً ان يأتي الى المسجد

أكد الشيخ خالد عبد الفتاح، في حديث تلفزيوني، ان "​الاسلام​ هو الدين الذي انزله الله، والعقل هو من خلق الله ولا يمكن للإسلام والعقل ان يختلافا او يتعارضا واي مسالة يختلف بها العقل ليست من الدين واي خطوة للحرص على سلامة الناس هي واجبة شرعاً"، مشيراً الى انه "من واجب ​السعودية​ ان تمنع الطواف، ونحن نعتقد ان الذهاب الى الكعبة لا يشفي وعقيدتنا تقول ان الله فقط هو الشافي"، موضحاً انه "من مقاصد الشرع لدينا حفظ النفس واجب، وعلى كل شخص يشتبه انه لديه ​كورونا​ حرام شرعاً ان يأتي الى المسجد، واي مسلم لديه شعور انه مريض بالفيروس لا يجوز ان يذهب الى المسجد، والامر عينه ينطبق على الاشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة".

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