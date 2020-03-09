النفط يغلق في نيويورك على 31,13 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 25%

منيت أسعار ​النفط​ في ​نيويورك​ الإثنين بخسائر فادحة بلغت 25% بعدما أغلق سعر خام "غرب تكساس الوسيط" على 31,13 دولاراً للبرميل، في انهيار أتى عقب شنّ السعودية، أكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، حرب أسعار ضدّ روسيا.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان جلسة تعاملات الإثنين على 31,13 دولاراً للبرميل، متراجعاً بـ10,15 دولارات، في حين هوى سعر خام برنت قبل دقائق من انتهاء التعاملات بنسبة 24% مستقراً عند 34,40 دولاراً للبرميل.