أول وفاة بكورونا المستجد في دار للمسنين في كندا

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مونتريال: توفي شخص مسنّ بكورونا المستجد مساء الاحد في دار للمسنين في مقاطعة كولومبيا البريطانية لتسجّل كندا بذلك أول وفاة بالفيروس على اراضيها، وفق ما اعلن مسؤولو الصحة في المقاطعة (غرب) الاثنين.

وصرح بوني هنري مسؤول الصحة في كولومبيا البريطانية للصحافيين "نعلن بحزن أن احد نزلاء مركز العناية الصحية في لين فالي توفي مساء أمس بعد اصابته بفيروس كوفيد-19".

ولفت ادريان ديكس وزير الصحة في المقاطعة الى ان الضحية رجل من دون ان يحدد سنه.

كذلك، اصيب بالفيروس نزيلان آخران وممرضة في الدار المذكورة الواقعة شمال فانكوفر والتي تستطيع استقبال نحو مئتي مسن.



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