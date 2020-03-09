الجيش الأميركي يبدأ الانسحاب من أفغانستان

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واشنطن: أعلن الجيش الأميركي الإثنين أنّه بدأ الانسحاب من أفغانستان تنفيذاً لاتفاق السلام الذي أبرمته الولايات المتحدة مع حركة طالبان والذي ينصّ على خفض عديده في هذا البلد في غضون 135 يوماً إلى 8600 جندي.

وقال المتحدّث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت في بيان إنّ القوات الأميركية في أفغانستان "تبقي كلّ الوسائل العسكرية اللازمة" لتنفيذ العمليات ضدّ تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ولدعم القوات الأفغانية.

