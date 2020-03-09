كورونا يصيب كل دول الاتحاد الأوروبي

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نيقوسيا: اعلنت قبرص الاثنين انها سجلت اصابتين بفيروس كورونا المستجد، ما يعني ان الفيروس بات منتشرا في كل دول الاتحاد الاوروبي ال27.

وقال وزير الصحة كونستانتينوس يوانو في مؤتمر صحافي ان المصابين هما شخصان قبرصيان، الاول شاب في الخامسة والعشرين عاد اخيرا من رحلة الى ميلانو في شمال ايطاليا، البلد الاكثر تضررا بالفيروس بعد الصين، والثاني عامل في القطاع الصحي وتحديدا في المستشفى المركزي في نيقوسيا.

واوضح ان المصاب الثاني (64 عاما) عاد قبل وقت قصير من المملكة المتحدة التي احصت 319 اصابة على اراضيها.

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وافادت منظمة الصحة العالمية على موقعها الالكتروني ان قبرص كانت الدولة الوحيدة بين الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي لم تحص اصابات بالفيروس على اراضيها.

وما اعلنه وزير الصحة يشمل فقط جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 بمعزل عن الشطر الشمالي او "جمهورية شمال قبرص التركية" التي تحتلها تركيا منذ 1974.

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