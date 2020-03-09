بريطانيا لفرض الحجر الصحي الخاص

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نصر المجالي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الإثنين، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة فيروس كورونا، موجها تحذيرا صارخا من أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على احتواء تفشي الفيروس.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي عقده في 10 داونينغ ستريت، بعد ترؤسه اجتماعًا للجنة الطوارئ الوزارية (كوبرا) إنه سيتم إبلاغ كل شخص مصاب بنزلة برد بضرورة التزام "الحجر الصحي" الشخصي في منزله في غضون أسابيع.

وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الوزراء باستجابة الحكومة المشددة لمواجهة الفيروس القاتل، إلا أنه قال إن هذا لا يزال أقل من تلبية مطالب تحويل الاستراتيجية الرسمية من مرحلة "احتواء" الفيروس إلى التركيز على الجهود المبذولة لتأجيل انتشاره.

ومع ارتفاع عدد الوفيات بسبب المرض في المملكة المتحدة إلى أربعة أشخاص من أصل 319 حالة مصابة، قال جونسون: "ما زلنا في مرحلة احتواء الوبأ، ، لكننا نراقب ما يحدث حول العالم ويعتقد علماءنا أن مرحلة الاحتواء من غير المرجح أن تعمل من تلقاء نفسها".

رسم بياني عن حالات الاصابات والوفيات في بريطانيا

تحد كبير

وأضاف رئيس الوزراء: "علينا أن لا نخفي حقيقة أن تفشي فيروس كورونا سيشكل تحديًا كبيرًا للمملكة المتحدة، تمامًا كما يحدث في بلدان أخرى".

وشدد على القول: "لكن إذا واصلنا البحث عن أحدنا ليتعاون معًا في جهد موحد ووطني فلا يساورني أدنى شك في أننا نستطيع ذلك وسنتصدى لهذا التحدي"، وأضاف: "نحن نعرف كيفية إلحاق الهزيمة به".

ولوحظ خلال المؤتمر الصحفي أن رئيس الوزراء البريطاني، غيّر موقفه من المصافحة باليد، بعد الإشارة إلى أنه لم يستخدم التحية التقليدية في لقاء قادة الكومنولث في وقت سابق من يوم الاثنين.

وأشار: "تلقينا جميعًا تعليمات بعدم المصافحة، وهناك سبب وجيه لعدم مصافحتنا ، وهو أن علماء النفس السلوكي يقولون إنه إذا لم تصافح شخصًا ما، فإنك ترسل له رسالة مهمة بأهمية إغسل يديك".

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عزل خاص

ومن جهته، قال رئيس المكتب الطبي الوطني كريس وايت خلال المؤتمر الصحفي إنه من المحتمل أن تبدأ حالات إصابة بالفيروس في التسارع بشكل كبير "ولذلك وخلال أسبوعين، سيُطلب من أي شخص مصاب بحمى أو سعال بسيط عزل نفسه لمدة سبعة أيام لمحاولة تجنب إصابة الآخرين".

وقال البروفيسور وايت: "يظل المفتاح في هذه المرحلة هو إيجاد الحالات المبكرة وعزلها، وفي الوقت الحالي، نقوم بفحص جميع الأشخاص في العناية المركزة إذا كانت لديهم أعراض فيروس كورونا وسنقوم بتوسيع نطاق ذلك من يوم غدٍ إلى أي شخص مصاب بالتهاب رئوي أو التهاب الجهاز التنفسي بدرجة كافية للذهاب إلى المستشفى".

وكانت تقارير قالت إن الحكومة تدرس توجيه وإرشاد الناس للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، وكذلك حث الناس الضعفاء صحيا من كبار السن أو الذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأجل على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة".

خيارات جادة

وتشمل الخيارات الأكثر جذرية المنتظرة إيلاء الانتباه للحانات وقاعات الكنيسة والمدارس التي يتم إغلاقها وإلغاء مباريات كرة القدم - على الرغم من أن وزراء الحكومة يشددون على أن هذه التحركات أكثر احتمالًا في وقت لاحق من الأزمة.

ومع ذلك، قال وزير مجلس الوزراء السابق روري ستيوارت إن مثال الصين، وتجربة تفشي فيروس (إيبولا) في أفريقيا العام الماضي، أظهرا أنه يتعين على رئيس الحكومة أنه لا يستطيع تحمل الانتظار. وقال لراديو LBC اللندنية: "ما سنجده هو أن الحكومة ستغلق المدارس في نهاية المطاف، يجب أن نفعل ذلك غدا".

وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنكلترا عن الوفاة الرابعة في المملكة المتحدة ، وقد تم اليوم تشخيص 48 مريضاً آخرين بالاصابة بالفيروس، بينهم خمسة في اسكتلندا واثنان في ويلز.

ويبلغ العدد الإجمالي للعدوى في المملكة المتحدة الآن 321، مع ارتفاع العدد بنحو ثمانية أضعاف في غضون أسبوع، بينما تصاعدت حالات تفشي المرض في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بشكل كبير.

وفي الأخير، قالت التقارير إن الاقتصاد البريطاني يتعرض لضربة قاسية جراء تفشي (كورونا)، حيث يعاني مؤشر FTSE 100 البريطاني من أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية في العام 2008.

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