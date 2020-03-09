السلطات الأمريكية تجلي ركاب السفينة الموبوءة بكورونا (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بدأت السلطات الأمريكية، في إجلاء ركاب السفينة السياحية الموبوءة "جراند برينسيس" من ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وقررت السلطات الأمريكية، أمس الأحد، أن ترسو السفينة السياحية (جراند برنسيس) التي تأكدت إصابة 20 راكبًا على متنها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين، حيث تستعد سلطات الولاية والسلطات الاتحادية للتعبئة لتقديم الرعاية الطبية للذين يعانون من مرض شديد في المسشفيات القريبة.

ومن المقرر أن يتم وضع الركاب الآخرين في حجر صحي في قواعد عسكرية في كاليفورنيا وولايات أخرى.

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ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) عن خدمات الطوارئ بمكتب حاكم كاليفورنيا قولها، في بيان صحفي إنه تم اختيار ميناء أوكلاند، عبر الخليج من مدينة سان فرانسيسكو كأفضل ميناء لرسو السفينة لأنه الأسهل في الإغلاق ونقل الركاب بأمان إلى جهات العزل وتأمين سلامة الجمهور.

وقال الحاكم جافن نيوزوم إن "مدينة أوكلاند ومقاطعة ألاميدا وميناء أوكلاند تستعد بصورة كبيرة.. إنهم يظهرون للعالم ما الذي يجعل ولايتنا ولاية عظيمة - تهب لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين على متن هذه سفينة والمساعدة في علاج حالة طوارئ وطنية".

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مساء الجمعة، عن 21 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية "جراند برينسيس" ، التي ترسو قبالة ساحل كاليفورنيا.

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