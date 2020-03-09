متحدث الوزراء ينفي تعطيل المدارس لمدة 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اتخاذ قرار بتعطيل المدارس من غدٍ الثلاثاء 10 مارس الجارس، لمدة 4 أسابيع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما نشر أو تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة من الغد، غير صحيح جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن أي قرار يتم اتخاذه يتم إعلانه على الفور من الجهات المعنية، وعلى المواطنين متابعة الأخبار الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم تداول الشائعات، التي تهدف لإحداث البلبلة في المجتمع.
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