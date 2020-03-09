الولايات المتحدة تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة وفاة لسيدة في الـ60 من عمرها، جراء إصابته بالفيروس الجديد. أعلنت شيلا أوليفر حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية، اليوم اكتشاف 5 حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بالولاية . وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بعد اكتشاف هذه الحالات الجديدة الى 11 حالة، مع وجود 24 حالة أخرى في نيوجيرسى تخضع حاليًا للفحوص الطبية للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس.

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