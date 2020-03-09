العراق يعلن شفاء 6 مصابين بفيروس "كورونا" في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)
أعلنت مديرية صحة الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، شفاء 6 حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.
وقال مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "وزارة الصحة أعلنت في بيانها الأخير شفاء 3 مصابين وهذا غير دقيق؛ حيث إن المغادرين اليوم فقط من دائرتنا 6 حالات".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في النجف والبصرة وأربيل والسليمانية، وأكدت شفاء ثلاث حالات أخرى.
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