تعيين مدير أوقاف شرم الشيخ وكيلًا للوزارة بمحافظة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، قرارا وزاريا بتكليف الشيخ ماجد راضي فرج شويبة مدير إدارة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتسيير أعمال مدير أوقاف السويس، خلفا للشيخ محمد العجمي، الذي وافته المنية، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لحادث سير.

ولقي الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، مصرعه الجمعة الماضية، على طريق بني سويف، في حادث سير أثناء عودته إلى منزله بمدينة أسيوط، عقب أدائه ومتابعته صلاة الجمعة.

اقرأ أيضًا:

- مصرع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في حادث سير ببني سويف