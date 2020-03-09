إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موقعا إلكترونيًا؛ للتعريف بطبيعة عملها وتوضيح أهدافها.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، أن الموقع يعد بوابة لجميع أصحاب المصلحة في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر ، وللشركاء المحتملين في جميع أنحاء العالم.
ودعا رئيس الهيئة جميع المصريين بزيارة الموقع على www.gahar.gov.eg وإبداء آرائهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن الموقع يقوم على تحديثه فريق متخصص يعمل على مدار الساعة.
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