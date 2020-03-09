بريطانيا / الشرطة في لندن تقتل رجلا مسلّحًا بسكين

وكالات - قتلت الشرطة البريطانية رجلا مسلحا بسلاح أبيض في وسط لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد 8 مارس 2020، لكن السلطات لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا.
ولاحظت دورية للشرطة في وستمنستر رجلا يتصرف بشكل مريب الليلة الماضية. وعندما إعترضته إستل سكينين وأطلقت عليه الرصاص.
وقالت الشرطة "أُعلنت وفاة الرجل في الموقع... بعد فترة وجيزة".
وأضافت "لا يتم التعامل مع الحادث بإعتباره إرهابا".
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