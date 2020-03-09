بريطانيا / الشرطة في لندن تقتل رجلا مسلّحًا بسكين

وكالات - قتلت الشرطة البريطانية رجلا مسلحا بسلاح أبيض في وسط لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد 8 مارس 2020، لكن السلطات لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا.

ولاحظت دورية للشرطة في وستمنستر رجلا يتصرف بشكل مريب الليلة الماضية. وعندما إعترضته إستل سكينين وأطلقت عليه الرصاص.

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وقالت الشرطة "أُعلنت وفاة الرجل في الموقع... بعد فترة وجيزة".

وأضافت "لا يتم التعامل مع الحادث بإعتباره إرهابا".