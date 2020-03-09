وفاة شخصين اثنين في ألمانيا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الإثنين، وفاة شخصين اثنين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة أن حالتي الوفاة لشخص في مدينة إيسن بولاية شمال الراين، وآخر في مدينة هاينسبرج القريبة من هولندا غربي البلاد. هولندا غربي البلاد.

يشار إلى أن ولاية براندنبورج شمال شرقي ألمانيا تم تطبيق الحجر الصحي المنزلي بها على 5 آلاف شخص.



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