بدأت الولايات المتحدة تنفيذ خططها الخاصة بالانسحاب التدريجي لقواتها من أفغانستان وفقا لاتفاق السلام المبرم بين واشنطن وطالبان مؤخرا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال مسئول أمريكي، اليوم الاثنين، إن مئات الجنود بدأوا مغادرة تلك الدولة ولن يتم استبدالهم بآخرين في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لخفض عدد قواتها العاملة بأفغانستان من 13 ألفا إلى 8600 جندي. مغادرة تلك الدولة ولن يتم استبدالهم بآخرين في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لخفض عدد قواتها العاملة بأفغانستان من 13 ألفا إلى 8600 جندي.

وتزامن هذا مع حلف اليمين الدستورية في مراسم منفصلة من جانب كل من الزعيمين المتنافسين في أفغانستان على السلطة الرئيس أشرف غني، الفائز في الانتخابات، وعبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي بالحكومة الأفغانية والذي لم يعترف بفوز غني؛ مما ينذر بحدوث أزمة سياسية في البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تبدأ تنفيذ خطتها بسحب مئات من جنودها من أفغانستان دون استبدالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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