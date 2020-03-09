ارتفاع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب كورونا إلى 28 شخصًا

لقي شخصان مصرعهما في إسبانيا من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين وقوع حالتي الوفاة لرجل (يبلغ من العمر 97 عامًا) وإمرأة (تبلغ من العمر 88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا. "كتالونيا" الإسباني حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين وقوع حالتي الوفاة لرجل (يبلغ من العمر 97 عامًا) وإمرأة (تبلغ من العمر 88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.

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