وزير الداخلية اليمني: نتطلع للتعاون الأمني مع مصر لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب

أكد أحمد بن أحمد الميسرى نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الجمهورية اليمنية على تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الأمنى لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمهندس أحمد بن أحمد الميسرى ــ نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الجمهورية اليمنية ــ الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد من معاونيه لاستكمال المشاورات الأمنية التى أجراها الجانبان على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التى عقدت بالعاصمة التونسية مطلع الشهر الجارى .
وقد أعرب نائب رئيس الوزراء اليمنى ــ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن .
كما أشار فى ذات السياق إلى رغبته فى توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة فى مجالات التدريب على شتى التخصصات الأمنية ، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية المصرية لما توليه من اهتمام ورعاية للجالية اليمنية المقيمة فى مصر ، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.
زيارة نظيره اليمنى (للقاهرة) فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى ، مشيراً إلى اهتمام وزارة الداخلية بتقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة لأبناء الجالية اليمنية المقيمين فى مصر انطلاقا من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين.
ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية
كما رحب بتوسيع قاعدة استفادة وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاق كوادر الشرطة اليمنية بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى المجالات الشرطية المطلوبة فى إطار التزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن فى الدول العربية الشقيقة، وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.
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