الصحة التونسية: أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبلاد تتماثل للشفاء

أفاد مسؤول في وزارة الصحة التونسية، بأن أول مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، وهو من ولاية قفصة ويرقد بالمستشفى الجامعي في مدينة سوسة، يتماثل حاليا للشفاء، مرجحا مغادرته للمستشفى خلال الأيام القادمة.



وأكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، في تصريح اليوم الاثنين، أن حالة المصاب الثاني أصيل ولاية المهدية والذي تم

إيواؤه أمس الأحد بنفس المستشفى مقلقة نسبيا، رغم كونها مستقرة، وذلك اعتبارا لكونه يعاني من مرض السكري ويبلغ من العمر 65 سنة.



وأكد الرقيق، أن زوجة هذا المصاب تخضع حاليا للحجر الصحي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بعد أن خضعت للتحاليل الطبية اللازمة

للتثبت من إمكانية انتقال العدوى إليها، مشيرا إلى أنه تم إخضاع 25 شخصا بولاية سوسة للعزل الذاتي داخل منازلهم ويخضعون للمراقبة اليومية من قبل المصالح الصحية بالجهة، وذلك على خلفية الاشتباه في تعرضهم لعدوى الإصابة بهذا الفيروس.وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس في تونس إلى 5 حالات.