أعلنت السلطات الكندية، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في دار للمسنين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى المزيدمن التفاصيل.
بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص جول العالم، "بات حقيقيا جدا".
يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم جيبريسوس - حذر في وقت سابق من أن "خطر حدوث وباء"
وأضاف جيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حدوث وباء بات وشيكا جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.