العراق تعلن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 2 في النجف وواحدة في البصرة (توفت لاحقا) و2 في أربيل وأخرى في السليمانية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأخرى في السليمانية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر في تصريح أوردته قناة "السومرية" نيوز-، اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والمخالطين، مشيرا إلي أنه تم شفاء 3 حالات تم تسجيلها سابقا وخرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية بها. "السومرية" نيوز-، اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والمخالطين، مشيرا إلي أنه تم شفاء 3 حالات تم تسجيلها سابقا وخرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية بها.

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