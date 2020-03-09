الصحة البحرينية تعلن شفاء ثمانِ حالات إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي ثمان حالات إضافية من فيروس كورونا لمواطنين اثنين بحرينيين وست مواطنات بحرينيات، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي

المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 22 حالة حتى الآن في المملكة.

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنه تقرر خروج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.