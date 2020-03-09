إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 463 شخصًا والإصابات لـ 9172 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية، وفاة 97 حالة ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 463 شخصا والإصابات إلى 9172 حالةوفقاً لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الاثنين، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس، أكد في وقت سابق اليوم من أن "خطر حدوث وباء" بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص جول العالم، "بات حقيقيا جدا".