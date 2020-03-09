العواد يبحث أوجه التعاون مع لكرافي

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، في مكتبه أمس، مع نائبة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية - السعودية ، آمال إيميليا لكرافي، أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين. واستعرض العواد -خلال الاستقبال- جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية، وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.



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