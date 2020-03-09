الصحة العالمية: خطر حدوث وباء كورونا أصبح حقيقيا والسيطرة عليه ما زالت ممكنة

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، “الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدا من الدول أصبح خطر حدوث وباء حقيقيا جدا”.



وأضاف “لكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. خلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس”.



وتابع قائلا إن أربع دول سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم. وأضاف “شجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فعاليتها في الأيام المقبلة”.





في آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم، حتى ظهر الإثنين 9 مارس/آذار 2020، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.



أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين 9 مارس/آذار 2020، تقديم دعم لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار، لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "الملك سلمان بن عبد العزيز توجه بتقديم دعم بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، استجابة لنداء عاجل وجهته المنظمة في إطار مكافحة الفيروس".