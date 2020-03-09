الكويت.. إجراءات جديدة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مارس 2020 10:15 مساءً - أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق الزوم، عن مجموعة من الإجراءات التي بدأت الكويت تطبيقها، في سبيل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الزوم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الداخلية، التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة.

كما قرر مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي، للعلاج أو احترازيا وسواء كان في المنزل أو في مراكز الإيواء أو المستشفيات.

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الحكومة الكويتية أن مجلس الوزراء قرر إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق، ومنع إقامة القاعات المؤقتة حتى إشعار آخر.

كما دعا مجلس الوزراء الاتحادات الرياضية، لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر.