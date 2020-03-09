الصحة العالمية: خطر تحول كورونا إلى وباء “بات حقيقي”

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، الاثنين، من أن “خطر حدوث وباء” بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110 آلاف شخص جول العالم، “بات حقيقيا جدا”.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحافي بجنيف: “بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء بات حقيقيا جدا”.

لكن المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية أشار في الوقت نفسه، إلى أن هذا “سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه”.

وأضاف: “علينا أن نتذكر أنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة مبكرة، يمكننا إبطاء فيروس كورونا ومنع العدوى”، لافتا إلى أن من بين المصابين، “سيتعافى معظمهم”.

وأوضح غيبريسوس أن من بين 80 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في الصين، فإن أكثر من 70 بالمئة تعافوا وخرجوا من المستشفيات.

وتطرق المسؤول إلى الوضع في إيطاليا، حيث انتشر المرض وعدد الوفيات في ارتفاع، قائلا: “نشعر بالتفاؤل لأن إيطاليا تتخذ تدابير قوية لاحتواء الوباء لديها، ونأمل أن تثبت هذه التدابير فعاليتها في الأيام المقبلة”.