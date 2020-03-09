كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أنشأنا قناة اتصال مع الجيش التركي بهدف التنسيق بين الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ جورافليوف، مساء الإثنين، إن "العسكريين الروس أنشأوا قناة اتصال دائمة مع الجيش التركي بهدف التنسيق بين الطرفين"، موضحاً أن "قناة الاتصال أنشئت؛ لتحقيق التنسيق العملياتي بين المركز الروسي والجانب التركي".

وأضاف جورافليوف: أن "وحدات الشرطة العسكرية الروسية ضمنت وصول 13 رتلاً تركياً إلى مواقع تموضع نقاط المراقبة التابعة للقوات المسلحة التركية في مدينة إدلب لخفض التصعيد".

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ولفت ضابط روسي إلى تراجع عمليات القصف من قبل المسلحين المتموضعين في المنطقة، عقب فرض نظام وقف إطلاق النار على خط التماس، اعتبارا من يوم 6 مارس، بموجب الاتفاق الروسي التركي الأخير.

وأشار جورافليوف إلى أن مركز المصالحة لم يرصد أي انتهاك لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل المسلحين الموالين لأنقرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومع ذلك، فقد لفت رئيس المركز إلى رصد عمليات قصف في بلدتين بريف اللاذقية من قبل مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جبهة النصرة".