كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. الصحة العالمية تطرح "رسائل إيجابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، مجموعة من الرسائل الإيجابية لطمأنة الناس، والتخفيف من حدة المخاوف التي اجتاحت العالم بسبب فيروي كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي حذر فيه من أن تحول الفيروس إلى وباء "أصبح فعليا جدا".

وقال غيبريسوس: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء أصبح فعليا جدا".

*وطرح رسائل إيجابية لطمأنة الناس، جاء فيها:

- في حال تحول كورونا إلى وباء، فإنه "سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه".

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- رغم تسمية ذلك بالوباء، فإن البشر قادرون على السيطرة عليه.

- البشر "ليسوا تحت رحمة الفيروس، لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار" الوباء.

- معظم من أصيبوا سيشفون (شفاء أكثر من 70% ممن أصيبوا بكورونا في الصين، البالغ عددهم نحو 80 ألفا).

- نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة عبر خطوات سريعة وحاسمة.