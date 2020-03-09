كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية تعلن شفاء 5 حالات مصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن شفاء 5 حالات جديدة مصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 12 حالة.

وقالت الوزارة: إن "الحالات التي تماثلت للشفاء تعود إلى جنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة".

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وأكدت على أن "تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة وذلك بفضل الدعم، الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة".

ولفتت إلى أن "التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها؛ حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض".

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضي البلاد؛ ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 59 حالة.