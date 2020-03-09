كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جندي أمريكي عمل قرب مقر "البنتاجون" بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عسكري أمريكي عمل قرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الإثنين، بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال مسؤولون: إن "العسكري ينتمي إلى قوات المشاة البحرية وعمل في وكالة التعاون للأمن والدفاع، ومقرها في منطقة كريستال سيتي بولاية فيرجينيا على بعد عدة أحياء من البنتاغون"، حسب ما نقلت "رويترز".

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن "العسكري الأمريكي عاد في الشهر الماضي إلى واشنطن قادما من إثيوبيا".

ولفتت "رويترز" إلى أن وكالة التعاون للأمن والدفاع لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

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وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم، 624 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، فيما تم رصد 22 وفاة.