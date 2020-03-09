كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جندي أمريكي عمل قرب مقر "البنتاجون" بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب عسكري أمريكي عمل قرب مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الإثنين، بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
وقال مسؤولون: إن "العسكري ينتمي إلى قوات المشاة البحرية وعمل في وكالة التعاون للأمن والدفاع، ومقرها في منطقة كريستال سيتي بولاية فيرجينيا على بعد عدة أحياء من البنتاغون"، حسب ما نقلت "رويترز".
وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن "العسكري الأمريكي عاد في الشهر الماضي إلى واشنطن قادما من إثيوبيا".
ولفتت "رويترز" إلى أن وكالة التعاون للأمن والدفاع لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.
وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم، 624 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، فيما تم رصد 22 وفاة.
وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.
وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.
هذا وتم اكتشاف فيروس كورونا "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.