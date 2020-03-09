كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إسرائيل تفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على كل من يدخلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسرائيل، مساء الإثنين، أنها قررت فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل؛ حوفًا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو: إننا "قررنا اعتبارًا من اليوم أن كل من يأتي إلى إسرائيل من الخارج سيدخل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، هذا قرار صعب لكنه ضروري للحفاظ على الصحة العامة".

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وشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين من أية دولة كانت العودة إلى قواعدهم لفترة، وذلك بعد تسجيل 39 إصابة بالفيروس في إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: أن "جيش الدفاع شدد من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا" في قواعده. وحظر على الجنود العائدين إلى البلاد من أية دولة كانت المجيئ إلى قواعدهم لفترة من الزمن".

وأضافت: أن الجيش "يستعد لبناء منشأة عزل خاصة به، وتقرر أيضًا أن الشبان الذين سيتجندون الشهر الجاري سيصلون على قاعدة التجنيد بدون مرافقين، وإذا كان هؤلاء خاضعين للحجر الصحي فيتم تأجيل موعد التحاقهم بالجيش".