كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات في فرنسا بفيروس كورونا، مساء اليوم الإثنين، إلى 25 حالة والإصابات إلى 1412 حالة، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

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