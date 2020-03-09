كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ 500 حالة في أوروبا

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن عدد الوفيات بكورونا في أوروبا يتخطى 500، بعد تسجيل 97 وفاة جديدة في إيطاليا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || احتمال أن يصبح كورونا وباء بات "مرتفعًا جدًا"