كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: على العائدين من هذه الدول الالتزام بالحجر الصحي المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الإثنين، كل التجمعات العامة وتدعو العراقيين لتجنب الزيارات الدينية، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الحكومة: "على العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين، الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا".

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا". Advertisements وكانت السلطات العراقية، قد اتخذت عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.