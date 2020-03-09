كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل ارتفاع جديد في عدد وفيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت إيطاليا، مساء الإثنين، 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليتخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا الـ 500 حالة، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا بإيطاليا إلى 463 حالة، والإصابات إلى 9172 حالة.