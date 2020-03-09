كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل ارتفاع جديد في عدد وفيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت إيطاليا، مساء الإثنين، 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليتخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا الـ 500 حالة، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.
هذا وارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا بإيطاليا إلى 463 حالة، والإصابات إلى 9172 حالة.
هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.
وتم اكتشاف "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.