كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تصدر إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الكويتية، مساء الإثنين، أنها قررت إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة أي فعاليات بها تجمعات حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد قالت يوم أمس الأحد، إن "3 حالات جديدة بفيروس كورونا دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة"، مؤكدة على أنه "مع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد".

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وأوقفت الكويت، يوم الجمعة الماضي، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.