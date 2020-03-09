كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإليزيه: حفتر أبلغ ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر بالرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، مساء اليوم الاثنين، بأن "قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار، وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق".

وذكر مصدر الرئاسة بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس: "أكد لنا قائد الجيش حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات"، حسب ما أفادت تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتأتي زيارة حفتر تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في شهر فبراير الماضي، لزيارة بلاده.

Advertisements

وتسعى فرنسا للانخراط مجددًا في الشأن الليبي كوسيط لحل الأزمة، التي تضرب البلاد من 2011 وتصاعدت حدتها جراء سياسات حكومة الوفاق في طرابلس.

وسبق أن نظمت فرنسا مؤتمر باريس حول ليبيا في مايو 2018؛ لوضع خارطة طريق لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أنه فشل في تحقيق مخرجاته، بسبب افتقاد الآليات الحقيقية لتنفيذها على الأرض، وإهمال الترتيبات العسكرية والأمنية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

وتشهد ليبيا منذ 12 يناير الماضي، هدنة إلا أنها تشهد خروقات مستمرة من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، وتمكن الجيش من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.