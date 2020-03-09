كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخوان المتهم الرئيسي.. سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب اغتيال رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف العديد من المحللين السياسيين الذين تواصلت معهم الخليج 365 عن أسباب الحادثة، مؤكدين على أن النظام البائد وجماعة الإخوان هما المتهمان الرئيسيان بالمسئولية عن التفجير، خاصة بعد أن أكدت النيابة العامة السودانية أن عملية الاغتيال الفاشلة تم التخطيط لها وتنفيذها باحترافية.
*محاولات اغتيال سابقة بالسودان
ورأي الكاتب الصحفي السوداني عمر البشير التربي أن الحادث الذي استهدف رئيس الوزراء الانتقالي، صادمًا للجميع، فالسودانيون يعتقدون أن محاولات الاغتيال، لم تحدث من قبل، بالرغم من أن بعض محبي الرئيس الأسبق نميري، أكدوا أنه تعرض لمحاولات اغتيال، وكذلك الحال بالنسبة لزعيم الحزب الاتحادي عقب اتفاق الميرغني-قرنق في 1988، وثمة اعتداء شهير على زعيم الجبهة الإسلامية الراحل في كندا، ويروي محبو زعيم حزب الأمة بعض المحاولات ضده.
*أخطاء أمنية تسببت بالحادث
وأضاف البشير لـ"الخليج 365": الأخطاء الأمنية واردة؛ إذ يقول أهل التجربة، إن الترتيبات الأمنية تفرض على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الإقامة داخل الخرطوم؛ لتجنب الكباري، ولكن يبدو أن الفريق الأمني لدولة رئيس الوزراء لديه ترتيباته الخاصة، ولا يوجد معلومات دقيقة الآن عن حجم التهديد، لكنّه يكشف تحديا كان يجب تلافيه.
وتابع قائلا: "البعض قد يعزي الحادث إلى التحولات السريعة التي تمت في القطاعات الأمنية والحدث الأبرز، هو أن الحكومة ذكرت بوضوح مصطلح الإرهاب، وهو مصطلح دقيق وحساس، ويحتاج إلى تعامل واعٍ؛ فقد استخدمته حكومة البشير، في العشرية الأولى، لمحاولة تجريم قوات العدل والمساواة المتمردة عليها في دارفور، ويستخدمه العالم لوقف التطرف العنيف المتفشي، لذا فهو يحتاج إلى تحديد دقيق وتعامل مهم.
وتساءل الكاتب الصحفي: "ماذا أعد السودان من استراتيجيات لمواجهة خطر الإرهاب؟"، مشيرًا إلى أن محاربة الإرهاب، تحتاج إلى استراتيجية، خاصةً وأعين العالم تنظر إلى الحكومة التي تريد الخروج من لائحة الإرهاب، وهي مؤمنة بأنّ هذا الملف ملغوم، وتحتاج المساعدة لتتجاوزه.
واستدرج قائلا قد يربط البعض المحاولة بما جرى قبل أيام؛ حيث تستعد البلاد لترتيب جديد في إدارة أزمة الاقتصاد، وهي الأزمة الحقيقية التي جعلت الأمور على المحك.
*تحدي جديد أمام حكومة حمدوك
وأكد أن الحادث يمثل تحدي جديد أمام حكومة حمدوك، حيث سيتابع العالم عن كثب، نتائج التحقيقات، التي ستبرز جدّية السودان في مواجهة الإرهاب، وإدراكه لخطرها، كما سيَنظُر إلى جدية إرادة الانتقال نحو الديمقراطية والسلام، اللتان دعت لهما الوثيقة الدستورية.
*مخطط إخواني
من جانبه، قال الناشط السياسي السوداني المقيم بالولايات المتحدة لؤي عبدالله عثمان: إن "محاولة اغتيال حمدوك هي نتيجة للتساهل مع عناصر النظام البائد وعدم محاسبتهم"، موضحا أن "التسوية السياسية كانت أكبر خطأ ارتكبه النظام الحالي بالخرطوم".
وأضاف لـ"الخليج 365" أن عملية استهداف حمدوك هي مخطط اخواني، مؤكدا على أن الأمر ليس بالغريب علي الجماعة الإرهابية لأن عندها خلاياها التي تنفذ تلك العمليات، حتى وإن كانت غير منظمة،وذلك على عكس الأحزاب السياسية؛ التي لا يوجد لديها أي سجل من الاغتيالات السابقة، محذراً من أن جماعة الإخوان لديها طرق كثيرة أخرى لتنفيذ مخططاتها من أجل وأد الثورة.
وأوضح النشاط السياسي أن التقارير التي تتحدث عن أن هناك أحزاب سياسية وراء الحادث من أجل شغل الساحة السياسية غير صحيحة، لأن محاولات الاغتيال باب لن يسد بسهولة.
*إحداث فراغ سياسي
وأوضح عثمان: أن الهدف من العملية هو استهداف حمدوك ذاته من أجل أحداث فراغ سياسي بالحكومة الانتقالية وتخويف السودانيين بالانقلابات، ووقف محاكمات الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورموز نظامه، مؤكدًا على أنه سيكون هناك محاولات اغتيال أخرى لحمدوك وغيره.
ودعا للخروج في مسيرات من أجل دعم الحكومة، موضحًا أن تأييد الحكومة الانتقالية لا يعني انتقادها، ولكن يجب تقديم قائمة بالمطالب التي يريدها الشعب من أجل تحسين حياة المواطنين، مشددًا على أن الوقت الحالي لا يسمح بحدوث خلافات وخطابات كراهية وصراعات بين الأحزاب السياسية
*عرقلة إزالة السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية
وفي نفس الاتجاه، قال الصحفي السوداني خالد تاريس: إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني هي اغتيال للثورة السودانية"، مضيفا أن "حمدوك هو خيار الشعب وأفضل من يقوده".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": أن الغرض من استهداف موكب حمدوك هو قطع الطريق أمام الإجراءات الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والنظر الدولي.
وذكر أن تلك المحاولة ما هي إلا خطوة فاشلة يحاول بها أعداء نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير القضاء على الإنجازات، التي تسعى الحكومة الحالية لتحقيقها.