كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخوان المتهم الرئيسي.. سياسيون يكشفون لـ"الخليج 365" أسباب اغتيال رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت

حادثة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، العديد من العيوب الموجودة بالنظام السوداني الحالي وكشفت عن استمرار محاولات نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير لقتل الثورة.

وكشف العديد من المحللين السياسيين الذين تواصلت معهم الخليج 365 عن أسباب الحادثة، مؤكدين على أن النظام البائد وجماعة الإخوان هما المتهمان الرئيسيان بالمسئولية عن التفجير، خاصة بعد أن أكدت النيابة العامة السودانية أن عملية الاغتيال الفاشلة تم التخطيط لها وتنفيذها باحترافية.

*محاولات اغتيال سابقة بالسودان

ورأي الكاتب الصحفي السوداني عمر البشير التربي أن الحادث الذي استهدف رئيس الوزراء الانتقالي، صادمًا للجميع، فالسودانيون يعتقدون أن محاولات الاغتيال، لم تحدث من قبل، بالرغم من أن بعض محبي الرئيس الأسبق نميري، أكدوا أنه تعرض لمحاولات اغتيال، وكذلك الحال بالنسبة لزعيم الحزب الاتحادي عقب اتفاق الميرغني-قرنق في 1988، وثمة اعتداء شهير على زعيم الجبهة الإسلامية الراحل في كندا، ويروي محبو زعيم حزب الأمة بعض المحاولات ضده.

*أخطاء أمنية تسببت بالحادث

وأضاف البشير لـ"الخليج 365": الأخطاء الأمنية واردة؛ إذ يقول أهل التجربة، إن الترتيبات الأمنية تفرض على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الإقامة داخل الخرطوم؛ لتجنب الكباري، ولكن يبدو أن الفريق الأمني لدولة رئيس الوزراء لديه ترتيباته الخاصة، ولا يوجد معلومات دقيقة الآن عن حجم التهديد، لكنّه يكشف تحديا كان يجب تلافيه.

وتابع قائلا: "البعض قد يعزي الحادث إلى التحولات السريعة التي تمت في القطاعات الأمنية والحدث الأبرز، هو أن الحكومة ذكرت بوضوح مصطلح الإرهاب، وهو مصطلح دقيق وحساس، ويحتاج إلى تعامل واعٍ؛ فقد استخدمته حكومة البشير، في العشرية الأولى، لمحاولة تجريم قوات العدل والمساواة المتمردة عليها في دارفور، ويستخدمه العالم لوقف التطرف العنيف المتفشي، لذا فهو يحتاج إلى تحديد دقيق وتعامل مهم.