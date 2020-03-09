عاجل.. الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان

قال مسؤول أمريكي، مساء اليوم الإثنين، إن "الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من أفغانستان، على النحو المطلوب بموجب الاتفاق مع طالبان في العاصمة القطرية"، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد وضعت في وقت سابق، خطط الانسحاب الأولي لقواتها من أفغانستان، لكنها رجحت ألا ينتهي العنف في البلاد، حتى بعد أن وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" اتفاق سلام.

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هذا وفوض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في يوم 3 مارس الجاري، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، باتخاذ قرار بدء الانسحاب الأولي الذي سيتم في غضون عشرة أيام.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" يوم 29 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاق سلام، في خطوة تمهد لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنهاء حرب مستمرة منذ 18 عاما في دولة تعاني من ويلات العنف.

وينص الاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا، ويتضمن أن "تعمل الولايات المتحدة فورا مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين"، فضلا عن "إفراج واشنطن والحكومة الأفغانية عن نحو 5 آلاف أسير، فيما تفرج "طالبان" عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس"، ويتضمن أيضًا "رفع الولايات المتحدة العقوبات عن أعضاء "طالبان" بحلول أغسطس 2020".