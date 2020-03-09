صورة “الفار” بشوارع مصر “تخلق” موجة من السخرية

وليد لباب- صحافي متدرب

تداول نشطاء فايسبوكيون، على نطاق واسع، صورة لجهاز ”الفار” بشوارع مصر، على متن سيارة خفيفة لنقل البضائع، واعتبرها الكثيرون إهانة لصورة الكرة المصرية، والجهاز الوصي على اللعبة.

وفي سياق متصل، اعتبر موقع “كورة أون لاين” المصري، الصورة مثالا حيا على العشوائية، وبداية سيئة لاستعمال جهاز ”الفار” وأن نقل مثل هذه الأجهزة يتطلب نقلا خاصا نظرا لارتفاع ثمن الجهاز.

يذكر أن الإتحاد المصري أعلن منذ أسابيع عن نيته استعمال تقنية “الفار” فيما تبقى من منافسات الدوري المصري.