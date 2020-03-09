وليد لباب- صحافي متدرب
تداول نشطاء فايسبوكيون، على نطاق واسع، صورة لجهاز ”الفار” بشوارع مصر، على متن سيارة خفيفة لنقل البضائع، واعتبرها الكثيرون إهانة لصورة الكرة المصرية، والجهاز الوصي على اللعبة.
وفي سياق متصل، اعتبر موقع “كورة أون لاين” المصري، الصورة مثالا حيا على العشوائية، وبداية سيئة لاستعمال جهاز ”الفار” وأن نقل مثل هذه الأجهزة يتطلب نقلا خاصا نظرا لارتفاع ثمن الجهاز.
يذكر أن الإتحاد المصري أعلن منذ أسابيع عن نيته استعمال تقنية “الفار” فيما تبقى من منافسات الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة “الفار” بشوارع مصر “تخلق” موجة من السخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.